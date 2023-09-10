Пензенский гонщик потерял запал после угрозы ареста Mitsubishi

10.09.2023 | 12:34

23-летний житель Пензы накопил около 200 000 рублей долгов. В отношении молодого мужчины возбудили 48 исполнительных производств, 41 из них - о взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения.

При этом пензенец пренебрегал соблюдением ПДД по всей территории России, не только в областном центре. Выплачивать задолженность горожанин не стремился и не думал, что закон не на его стороне.

«Видимо, гражданин так поверил в свою безнаказанность и вседозволенность, что, когда приехал по вызову к судебному приставу, поначалу пытался разговаривать на повышенных тонах», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Судебный пристав объявила, что на автомобиль должника Mitsubishi будет наложен арест, и запал пензенца иссяк. Своей «ласточки» он мог лишиться в тот же день, ведь смело приехал на ней к служителям закона.

Риск потерять машину оказал нужное воздействие, и мужчина выплатил всю задолженность, а также исполнительский сбор.

«Причем так быстро, что судебный пристав не успела даже вынести постановление о привлечении специалиста-оценщика для определения рыночной стоимости арестованного имущества», - добавили в УФССП.