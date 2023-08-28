В «Лугометрии» - выгодные условия для покупки коммерческих площадей

28.08.2023 | 17:42

В связи с расширением предложений на коммерческую недвижимость группа компаний «Территория жизни» предлагает выгодные условия покупки и аренды коммерческих площадей в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Благодаря большому числу вариантов планировочных решений легко подобрать идеальное место для любого бизнеса: небольшого хобби-магазина, уютной кофейни или салона красоты.

Группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте программы для предпринимателей «Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев на покупку офисных помещений».

«Только сейчас вы можете приобрести офисное помещение, стоимость которого будет меньше, чем цена однокомнатной квартиры. До конца августа действует отличное предложение: один квадратный метр офисного помещения стоит 49 999 рублей.

Также мы предлагаем программу рассрочки, которая будет удобна для тех, кто только начал заниматься бизнесом и имеет сумму, достаточную для первоначального взноса. Свободные помещения есть и в готовых, и в домах с высокой степенью готовности, что позволит открыть дело и спокойно уплачивать оставшуюся часть суммы. Преимущество в том, что вы не переплачиваете - рассрочка беспроцентная», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Помещения располагаются в «Лугометрии», современном жилом комплексе с развитой инфраструктурой, где будут жить более 18 000 пензенцев. Недвижимость отвечает современным требованиям:

- высокие потолки 4,2 м;

- увеличенный размер окон;

- предусмотрены санузел и подсобное помещение (комната для инвентаря), отдельная входная группа;

- место под рекламную вывеску с наименованием торговой точки.

Предложение действует до конца сентября.

Также группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте продаж и аренды коммерческих помещений на первой линии в жилом комплексе «Арбековская застава». Застройщик предлагает большой выбор недвижимости, как в сданных домах, так и с высокой степенью готовности. Свои магазины уже открыли крупные федеральные торговые сети и компании, сервисы по доставке и другие.

Вопросы покупки и аренды коммерческой недвижимости можно задать по номеру +7 (8412)39-00-00.

Подробная информация с планировками и ценами на помещения на сайте commercial.trzh.pro. Персональный менеджер поможет подобрать оптимальный вариант недвижимости в зависимости от направления бизнеса.

* Акция действует до 31 августа 2023 года. Действие акции распространяется на офисные помещения в 11-м и 12-м строениях ЖК «Лугометрия», адрес: ул. Яшиной, 6, 8. Указана стоимость 1 кв. м при покупке офисного помещения. Подробности по телефону 203-000.

** Название рекламной акции - «Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев». Клиенту предоставляется рассрочка на 12 месяцев при условии внесения оплаты в качестве первоначального взноса - 30%. Срок действия акции - до 30.09.2023. В акции участвуют офисные помещения, расположенные в строениях 11, 12, 19, 20 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Застройщики - ООО СЗ «Лугометрия 20», ООО СЗ «Лугометрия 19».

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