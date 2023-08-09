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Общество

Тяжелобольным пензенцам помогут получить лекарства и лечение

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В Пензенской области стартовал проект «Социальный координатор», цель которого - содействие тяжелобольным детям и взрослым в получении медицинской и социальной помощи.

Для этого создана горячая линия службы координаторов. На нее можно обратиться по телефону 8-800-303-30-30 по будням с 6:00 до 18:00.

Звонить следует в случаях, если нужна помощь в получении или оплате лекарств, лечения, технических средств реабилитации, обследований, анализов, средств гигиены, проезда до места лечения и проживания в момент его прохождения.

Также предоставляется поддержка социальных служб по направлениям «Уход на дому», «Доступная среда», «Трудоустройство» и «Образование».

«После обращения координаторы проверят возможность получения помощи от государства, подберут профильные благотворительные фонды, помогут собрать пакеты документов и будут сопровождать каждый случай до момента решения ситуации», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Вся помощь оказывается бесплатно.

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Источник — фото pixabay.com
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