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Общество

Участников сборов «Гвардеец» восхитил скелет мамонта

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Краеведческий музей организовал экскурсионную программу для участников военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец». Их знакомят с культурой и историей Пензы.

Первыми учреждение посетили школьники из Башкортостана и Марий Эл. Особое внимание в ходе экскурсии было уделено судьбам пензенцев, воевавших на фронтах Первой мировой войны и Великой Отечественной, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, а также пензенцев - участников СВО.

На следующий день в музее побывали участники сборов из Мордовии и Татарстана. Их восхитил скелет мамонта, слепок челюсти мозазавра Гофмана и другие раритеты из коллекции, рассказали в министерстве культуры и туризма.

В 2023 году участие в сборах «Гвардеец», девятых по счету, принимают 320 учеников 9-10-х классов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Они пройдут курс молодого бойца, научатся стрелять из автомата, посетят занятия по парашютной подготовке. С ними будут работать инструкторы артиллерийского инженерного института и ДОСААФ.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - один из авторов проекта «Гвардеец». По его словам, в судьбе многих ребят лагерь сыграл решающую роль. После него они поступили в артиллерийский инженерный институт и другие военные учебные заведения.

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Источник — фото t.me/minkult_penza
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