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Общество

В Пензе открылись военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец»

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В Пензе состоялось торжественное открытие военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец». На церемонию прибыл полпред Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Мордовии Артем Здунов, Герои Российской Федерации Олег Лобунец и Александр Янклович.

Участие в сборах, девятых по счету, примут 320 учеников 9-10-х классов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Игорь Комаров обратился к ним с приветственным словом. «Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» являются центральным объединяющим элементом всей системы допризывной подготовки в нашем округе. Здесь вы получите знания и практические навыки применения современных технических средств вооружения и военной техники. Для вас запланированы встречи с героями Отечества, ветеранами и участниками контртеррористических и специальных военных операций. Их знания и опыт бесценны. Воспользуйтесь этой возможностью», - призвал он.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - один из авторов проекта «Гвардеец». «В нашей российской традиции слово «гвардеец» звучит гордо. Вы знаете, что Президент и Верховный Главнокомандующий Российской Федерации присваивает звание «гвардейский» лучшим воинским частям и соединениям, отличившимся в боях. И в наш лагерь ведется строгий отбор на уровне регионов. Вы его прошли, и это для каждого из вас уже личная победа», - подчеркнул глава региона.

По словам Олега Мельниченко, в судьбе многих ребят лагерь «Гвардеец» сыграл решающую роль. После него они поступили в артиллерийский инженерный институт и другие военные учебные заведения. «По моим данным, в 2022 году 26 «гвардейцев» являлись курсантами нашего военного вуза. Некоторые «гвардейцы» прежних лет уже завершили обучение и встали в офицерский строй, под знамена Родины. Знаю ребят, которые пошли служить в правоохранительные органы», - рассказал губернатор.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, участники сборов пройдут курс молодого бойца, научатся стрелять из автомата, посетят занятия по парашютной подготовке. С ними будут работать инструкторы артиллерийского инженерного института и ДОСААФ. «Все это пригодится молодым людям для будущей службы в Вооруженных Силах», - подытожили в правительстве.

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Источник — фото pnzreg.ru
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