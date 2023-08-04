Банк «Кузнецкий» предлагает новые монеты из драгоценных металлов

04.08.2023 | 12:29

В Банке «Кузнецкий» пополнилась линейка 3-рублевых серебряных монет: «300-летие основания г. Екатеринбурга» из серии «Города», «80-летие национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и 120-летие со дня рождения академиков И. В. Курчатова и А. П. Александрова», «Георгий Победоносец».

На лицевой стороне монет размещено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, на обороте нанесены тематические рисунки.

Кроме того, в обращение вышли монеты с персонажами популярного мультипликационного фильма «Смешарики» из серии «Российская (советская) мультипликация». На реверсе монет запечатлен момент, на котором заяц Крош и Ежик катаются на скейте на фоне заячьего домика.

В эту коллекцию вошли монеты, выполненные из серебра 925-й пробы номиналом 3 рубля и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, нарицательной стоимостью 25 рублей.

Монеты из драгоценных металлов являются эффективным инвестиционным вложением, они обладают высокой ликвидностью, их в любой момент можно выгодно реализовать.

Более подробная информация о монетах представлена в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты». Также ее можно получить по бесплатному телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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