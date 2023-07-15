Пензенские врачи перечислили признаки снижения иммунитета

15.07.2023 | 16:05

Специалисты пензенского центра медицинской профилактики назвали признаки, которые указывают на сниженный иммунитет.

В числе первых значится длительное заживление ран. В норме в среднем повреждение заживает за 14 дней. При сниженном иммунном ответе раны могут гноиться или осложняться бактериальной инфекцией.

Также отмечаются частые респираторные вирусные заболевания. На их фоне развиваются поражения легких с тяжелым течением, когда повреждается легочная ткань нижних отделов.

У людей со сниженным иммунитетом обостряются болезни ЛОР-органов, то есть чаще обычного болит горло или плохо проходит насморк. Их могут беспокоить болезни мочеполовой системы: воспаление мочевого пузыря, почек и так далее.

«Регистрируются гнойничковые воспаления кожи. При снижении иммунитета инфекция проникает с поверхностных слоев кожи в более глубокие (появляются фурункулы, абсцессы и другие). Также выявляются грибковые поражения ногтей, кожи или слизистых оболочек», - отметили специалисты.

Ранее замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева назвала резкое снижение иммунитета самым частым осложнением кори. После перенесенного заболевания организм становится восприимчивым к любым другим инфекциям от 6 месяцев до 2 лет.