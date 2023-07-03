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Общество

В Пензенской области решили переименовать 5 больниц

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В Пензенской области переименуют пять медицинских учреждений. Соответствующее постановление 30 июня подписал врио председателя регионального правительства Сергей Федотов.

Согласно документу, Кузнецкая межрайонная детская больница (ул. Рабочая, 346а) будет называться «Кузнецкая детская центральная районная больница»;

Кузнецкая межрайонная больница (ул. Калинина, 52) - «Кузнецкая центральная районная больница;

Каменская межрайонная больница (ул. Советская, 13) будет именоваться «Каменская центральная районная больница»;

Нижнеломовская межрайонная больница (ул. Сергеева, 89) - соответственно, «Нижнеломовская центральная районная больница»;

Сердобская межрайонная больница имени А. И. Настина (ул. Сорокина, 84) - «Сердобская центральная районная больница имени А. И. Настина».

Министерству здравоохранения региона поручено внести необходимые изменения в учредительные документы.

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