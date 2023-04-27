Сетевое издание|18+|Четверг|27 апр 2023|16:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Больше половины коньяка на полках магазинов - фальсификат

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Специалисты Роскачества исследовали коньяк экономсегмента и выяснили, что 52% продукции – фальсификат.

Чтобы удешевить напиток, производители использовали вместо коньячного дистиллята спирт невиноградного происхождения.

Проверке подвергся коньяк трехлетней и пятилетней выдержки, представленный в магазинах, стоимостью до 920 рублей за 0,5 литра. Как сообщили в Роскачестве, в закупку вошла продукция из Москвы, Ставропольского края, Московской, Нижегородской, Тульской и Орловской областей, а также из Дагестана, Татарстана и Крыма.

Признаки фальсификации обнаружили в напитках марок «Альтаир», «Император», «Старейшина», «Шато Темрюк», «Киновский», «Шустов» (2015 г. ур.), Father's Old Barrel, «Золотые купола», «Крепость Кизляр», «МВКЗ», «Три звездочки» (ООО «Сордис», Нижегородская область) и «Три звездочки» (АО «Татарспиртпром, Республика Татарстан).

«Кроме того, органолептическое исследование показало, что у коньяка данных марок также присутствуют пороки по букету и вкусу. При этом красителей и синтетических ароматизаторов в коньяке не обнаружено», - рассказали специалисты.

Наиболее качественными назвали коньяк производства Крыма, Ставрополья, а также часть продукции Дагестана и Московской области. Это напитки трехлетней выдержки следующих марок: «Дербент», «Казбек», «Кизлярский», «Коктебель», «Крымский», «Старая башня», «Звезды Кизляра», «Французский стандарт», «Черноморский 3 звездочки», «Шустов» (2017 г. ур.). Вошел в список коньяк пятилетней выдержки Monte Choco.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте