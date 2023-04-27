Больше половины коньяка на полках магазинов - фальсификат

27.04.2023 | 14:35

Специалисты Роскачества исследовали коньяк экономсегмента и выяснили, что 52% продукции – фальсификат.

Чтобы удешевить напиток, производители использовали вместо коньячного дистиллята спирт невиноградного происхождения.

Проверке подвергся коньяк трехлетней и пятилетней выдержки, представленный в магазинах, стоимостью до 920 рублей за 0,5 литра. Как сообщили в Роскачестве, в закупку вошла продукция из Москвы, Ставропольского края, Московской, Нижегородской, Тульской и Орловской областей, а также из Дагестана, Татарстана и Крыма.

Признаки фальсификации обнаружили в напитках марок «Альтаир», «Император», «Старейшина», «Шато Темрюк», «Киновский», «Шустов» (2015 г. ур.), Father's Old Barrel, «Золотые купола», «Крепость Кизляр», «МВКЗ», «Три звездочки» (ООО «Сордис», Нижегородская область) и «Три звездочки» (АО «Татарспиртпром, Республика Татарстан).

«Кроме того, органолептическое исследование показало, что у коньяка данных марок также присутствуют пороки по букету и вкусу. При этом красителей и синтетических ароматизаторов в коньяке не обнаружено», - рассказали специалисты.

Наиболее качественными назвали коньяк производства Крыма, Ставрополья, а также часть продукции Дагестана и Московской области. Это напитки трехлетней выдержки следующих марок: «Дербент», «Казбек», «Кизлярский», «Коктебель», «Крымский», «Старая башня», «Звезды Кизляра», «Французский стандарт», «Черноморский 3 звездочки», «Шустов» (2017 г. ур.). Вошел в список коньяк пятилетней выдержки Monte Choco.