СПИД, туберкулез, онкология: чем болеют пензенские дети и подростки

24.04.2023 | 10:14

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о состоянии здоровья детей и подростков в регионе. Статистические данные приводятся в ее докладе о деятельности за 2022 год.

Так, за отчетный период у 14 детей был диагностирован туберкулез, общее количество несовершеннолетних с этим заболеванием на конец года - 69 (для сравнения: в 2021-м было 74, в 2020-м - 115).

42 ребенка имеют диагноз «СПИД» (в 2021-м - 40, в 2020-м - 42). Смертей не зафиксировано.

У 254 детей рак, 7 несовершеннолетних с онкологией скончались в 2022 году (в 2021-м было 233 пациента и 6 умерших, в 2020-м - 261 и 9 соответственно).

432 ребенка болеют сахарным диабетом первого типа, 5 - второго типа.

«Количество попыток самоубийства - 53, из них совершенных повторно - 0», - говорится в докладе омбудсмена.

Что касается алкогольных отравлений, то их число год за годом остается примерно на одном уровне: 2022-й - 27, 2021-й - 26, 2020-й - 28.

Из последних 27 случаев 9 произошли среди детей до 14 лет, 18 - среди подростков 15-17 лет. Смертельные случаи в 2022-м не зафиксированы, в 2021-м был 1.

Наркотическое отравление выявлено у троих человек: у одного в возрасте до 14 лет и у двоих - 15-17.