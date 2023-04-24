Сетевое издание|18+|Понедельник|24 апр 2023|11:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

СПИД, туберкулез, онкология: чем болеют пензенские дети и подростки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о состоянии здоровья детей и подростков в регионе. Статистические данные приводятся в ее докладе о деятельности за 2022 год.

Так, за отчетный период у 14 детей был диагностирован туберкулез, общее количество несовершеннолетних с этим заболеванием на конец года - 69 (для сравнения: в 2021-м было 74, в 2020-м - 115).

42 ребенка имеют диагноз «СПИД» (в 2021-м - 40, в 2020-м - 42). Смертей не зафиксировано.

У 254 детей рак, 7 несовершеннолетних с онкологией скончались в 2022 году (в 2021-м было 233 пациента и 6 умерших, в 2020-м - 261 и 9 соответственно).

432 ребенка болеют сахарным диабетом первого типа, 5 - второго типа.

«Количество попыток самоубийства - 53, из них совершенных повторно - 0», - говорится в докладе омбудсмена.

Что касается алкогольных отравлений, то их число год за годом остается примерно на одном уровне: 2022-й - 27, 2021-й - 26, 2020-й - 28.

Из последних 27 случаев 9 произошли среди детей до 14 лет, 18 - среди подростков 15-17 лет. Смертельные случаи в 2022-м не зафиксированы, в 2021-м был 1.

Наркотическое отравление выявлено у троих человек: у одного в возрасте до 14 лет и у двоих - 15-17.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте