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Общество

Соблюдать масочный режим: грипп не уходит из Пензенской области

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В Пензенской области за неделю гриппом заболели 895 человек. В их числе 347 детей и 65 подростков.

В большинстве случаев (815) выявлялся вирус В, грипп А подтвердился у 80 пациентов, у 9 из них -A(H1N1), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе зарегистрировали 817 пациентов с гриппом.

Установление теплой погоды не повлияло на заболеваемость ОРВИ в регионе. Количество пациентов увеличилось на 6,1% по сравнению с прошлой неделей. Всего с признаками респираторных инфекций к врачам обратились 4 592 человека, 2 230 из них - жители Пензы.

Специалисты посоветовали не забывать о личной гигиене, тщательно мыть руки, избегать мест скопления людей и носить маски, чтобы не заразиться.

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