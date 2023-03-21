Соблюдать масочный режим: грипп не уходит из Пензенской области

21.03.2023 | 15:51

В Пензенской области за неделю гриппом заболели 895 человек. В их числе 347 детей и 65 подростков.

В большинстве случаев (815) выявлялся вирус В, грипп А подтвердился у 80 пациентов, у 9 из них -A(H1N1), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе зарегистрировали 817 пациентов с гриппом.

Установление теплой погоды не повлияло на заболеваемость ОРВИ в регионе. Количество пациентов увеличилось на 6,1% по сравнению с прошлой неделей. Всего с признаками респираторных инфекций к врачам обратились 4 592 человека, 2 230 из них - жители Пензы.

Специалисты посоветовали не забывать о личной гигиене, тщательно мыть руки, избегать мест скопления людей и носить маски, чтобы не заразиться.