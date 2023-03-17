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Общество

Пензенцам напомнили о пользе крепкого сна для организма

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Во Всемирный день сна как нельзя кстати придется в качестве подарка подушка или одеяло. Но хороший ночной отдых дорог - среднестатистическому пензенцу на матрас средней ценовой категории не хватит и месячной зарплаты. Многих интересует, что же там внутри такого ценного.

«Стоимость матраса зависит от пружинного блока, от количества пружин и от наполнителя. Самое большое количество пружин - 2 000. Вместе с усиленным периметром это даст комфортный сон, правильное положение тела, позвоночника во время сна», - пояснила менеджер по работе с клиентами Светлана Сидякина.

Врач Юлия Князькина считает: Всемирный день сна - вообще не праздник. Пензенцам нечего отмечать, у них все чаще бессонница. Медик стала сомнологом в 2016-м, и за прошедшие годы пациентов у нее стабильно прибавляется. Сначала сказалась пандемия, потом началась спецоперация - люди нервничают и не спят. А ведь сон - лучшее лекарство для организма.

«Ночью работает глимфатическая система мозга. Когда мы полноценно спим, из мозга вымываются токсические белки, шлаки, которые накопились в течение рабочего дня. Они должны высвобождаться под действием мелатонина - «гормона сна», - сообщила специалист.

Правильные подушки и матрасы действительно нужны, но еще важнее соблюдать режим дня и советы сомнолога. С острой бессонницей люди к врачам не идут, среди пациентов - те, кто плохо спит годами. Некоторым может помочь всего одна таблетка, другим придется сочетать медицинские препараты с психотерапией. Если бессонницу не лечить, закончиться все может плохо.

«Это лежит в основе многих сердечно-сосудистых заболеваний, повышается риск смерти, растет вес, скачет давление, инфаркты и инсульты у пациентов с нарушениями сна - очень частое явление», - Юлия Князькина.

Большинству пациентов удается помочь, и они каждую ночь празднуют Всемирный день сна.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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