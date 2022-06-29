В Пензе спасатели вызволили собаку из подземного плена

29.06.2022 | 15:21

Во вторник, 28 июня, пензенские спасатели пришли на помощь животному, попавшему в западню.

Неравнодушный горожанин позвонил в Пензенский пожарно-спасательный центр и рассказал, что в заброшенный погреб в гаражном кооперативе «Сатурн» на улице Пушанина попала собака.

По его словам, пес сидел в яме уже несколько дней и никак не мог выбраться. Мужчина просил помочь вытащить несчастное животное.

«Спасатели с помощью специального приспособления извлекли собаку из погреба. Животное не пострадало», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Специалистам нередко приходится спасать четвероногих друзей человека. Весной они вызволили щенка, который в половодье четыре дня просидел на островке среди реки.