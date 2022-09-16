В Пензе нашли хозяев таксы, подобранной спасателями

16.09.2022 | 10:29

Собака, которую приютили пензенские спасатели, вернулась домой. Об этом сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.

В четверг, 15 сентября, в поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в магазине на улице Кижеватова бегает такса с ошейником и никого к себе не подпускает.

Сотрудники ППСЦ прибыли на место и сумели найти взаимопонимание с испуганным животным. Они привезли собаку к себе на службу, а затем разместили объявление о поиске хозяев.

История завершилась благополучно: владельцы таксы нашлись и спасатели передали им четвероногую потеряшку.