Общество

В Пензе спасли котенка, попавшего в западню

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В понедельник, 22 августа, в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение от жительницы Ферганской улицы.

Взволнованная женщина рассказала, что ее котенок провалился за фальшстену и батарею. Сам он вылезти из ловушки не способен, она тоже не в силах помочь животному.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели при помощи слесарного инструмента отвернули фальшстену, отогнули батарею, извлекли котенка и передали хозяйке», - сообщили в ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр».

Пензенские спасатели не в первый раз приходят на помощь животным, попавшим в безвыходную ситуацию. Так, весной они вызволили щенка, который в половодье четыре дня просидел на островке среди реки. В июне вытащили собаку, которая пробыла несколько дней в заброшенном погребе на улице Пушанина.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Жрать захочет - сам вылезет

Гость||

Ура, малышок спасён!

Гость||

Березняк!!!Они за нехилые деньги это делают, да и то не всегда, пытались вызвать, что бы кота снять с дерева, они послали лесом и поржали ещё, благодетели липовые, даже за деньги не поехали!

Гость||

Какая хорошая и важная новость! Пойду посру.

Гость||

Новость года

Гость||

и стит этой новостью засерать те засорять эфир???

Имя: Гость
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