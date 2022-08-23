В Пензе спасли котенка, попавшего в западню

23.08.2022 | 10:48

В понедельник, 22 августа, в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение от жительницы Ферганской улицы.

Взволнованная женщина рассказала, что ее котенок провалился за фальшстену и батарею. Сам он вылезти из ловушки не способен, она тоже не в силах помочь животному.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели при помощи слесарного инструмента отвернули фальшстену, отогнули батарею, извлекли котенка и передали хозяйке», - сообщили в ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр».

Пензенские спасатели не в первый раз приходят на помощь животным, попавшим в безвыходную ситуацию. Так, весной они вызволили щенка, который в половодье четыре дня просидел на островке среди реки. В июне вытащили собаку, которая пробыла несколько дней в заброшенном погребе на улице Пушанина.