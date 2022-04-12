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Общество

В Пензе спасли щенка, оказавшегося на островке посреди водоема

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95-летняя пенсионерка недавно практически полностью оглохла и не слышала, как животное просит о помощи. А на водоеме в считанных метрах от ее дома, на отрезанном от большой земли островке в районе Ташкентской улицы каким-то образом оказался щенок. Сидя в зарослях вдоль реки Пензятки, он жалобно скулил. От этих звуков у прохожих сердце обливалось кровью, но спасти четвероногого от голодной смерти люди не могли.

По словам местных жителей, собака сидела на берегу уже четвертый день - без еды, в окружении воды. Сильное течение не давало возможности перебраться на сторону людей. Рыбаки, которые часто приходили на это место, пытались вызволить пса из плена, но тот не шел в руки.

Шумиху по поводу погибающего щенка подняла юная пензячка.

«Я здесь гуляла со своей подружкой. Мы услышали, что там кто-то воет. Потом прошел мужчина и сказал, что там собака. Мы пошли и посмотрели», - рассказала Алиса Малышева.

Девочка сообщила о попавшей в беду собаке своей маме, та позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр. Специалисты прибыли на место со всем необходимым снаряжением. Добраться на другой берег получилось быстро, а вот на то, чтобы поймать одичавшее животное, потребовалось время.

«Инстинкт самосохранения работает, как у любой скотины, у любого животного. Единственное, когда из колодцев достаешь - тогда они понимают. Если еще, допустим, хозяин рядом стоит, они более сговорчивы», - пояснил спасатель ППСЦ Роман Сергеев.

В этот раз пришлось применить специальный шест для ловли животных.

Через мгновение двое в лодке, не считая собаки, уже гребли к противоположному берегу. Спасенное животное первое время пребывало в шоковом состоянии, даже отказывалось от угощения.

Но позже четыре дня голодовки дали о себе знать - аппетит у собаки проснулся. Покормить ее пришли местные жители, тут же придумали и кличку спасенному псу - Шарик. Теперь осталось найти ему хозяина.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

придумали и кличку спасенному псу - Шарик. Теперь осталось найти ему хозяина.
Моте нужен шарик.

Гость||

Девочка и ее мама молодцы! Неравнодушные люди сейчас редкость.

Гость||

Гость писал(a):

Девочка и ее мама молодцы!
Но Шарика себе не приютят...

Имя: Гость
Комментарий:

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