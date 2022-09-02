Пензенские спасатели достали упавшего в колодец щенка

02.09.2022 | 13:50

В четверг, 1 сентября, пензенские спасатели в очередной раз протянули руку помощи попавшему в беду животному.

В пожарно-спасательный центр обратилась жительница Пензы. Взволнованная женщина рассказала, что в переливном колодце на улице Некрасова сидит щенок.

Сам песик выбраться из западни не мог, пензячка тоже была не в состоянии вытащить его. Поэтому на место происшествия прибыли специалисты.

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и специального приспособления извлекли щенка из колодца. Животное не пострадало», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Сотрудникам центра не раз приходилось выручать из беды четвероногих друзей человека. 23 августа они вытащили из технологического колодца на территории тепличного комбината упавшую туда собаку.

Днем ранее спасатели с помощью слесарного инструмента вызволили из западни котенка, который провалился за фальшстену и батарею.

28 июня спасатели пришли на помощь псу, упавшему в заброшенный погреб в гаражном кооперативе «Сатурн» на улице Пушанина. По словам обратившегося в ППСЦ горожанина, несчастное животное просидело в темнице несколько дней.