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Общество

Пензенские спасатели ищут хозяев потерявшейся таксы

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В четверг, 15 сентября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра приютили потерявшуюся собаку.

В 10:05 в поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кижеватова, 27Б, найдена такса с ошейником.

Четвероногая потеряшка никого к себе не подпускала, однако спасателям, приехавшим по адресу, удалось завоевать ее доверие. Они привезли собаку к себе на службу.

После осмотра выяснилось, что помощь ветеринара животному не требуется.

«Просим откликнуться неравнодушных людей или хозяев. Адрес: ул. Лермонтова, 34, тел. 52-09-09 (круглосуточно)», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Она убеженцев сбежала?

Гость||

Не беженцев, а переселенцев..


Имя: Гость
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