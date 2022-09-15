Пензенские спасатели ищут хозяев потерявшейся таксы

15.09.2022 | 13:48

В четверг, 15 сентября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра приютили потерявшуюся собаку.

В 10:05 в поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кижеватова, 27Б, найдена такса с ошейником.

Четвероногая потеряшка никого к себе не подпускала, однако спасателям, приехавшим по адресу, удалось завоевать ее доверие. Они привезли собаку к себе на службу.

После осмотра выяснилось, что помощь ветеринара животному не требуется.

«Просим откликнуться неравнодушных людей или хозяев. Адрес: ул. Лермонтова, 34, тел. 52-09-09 (круглосуточно)», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».