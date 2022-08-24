В Пензе спасли собаку, упавшую в технологический колодец

24.08.2022 | 13:34

Во вторник, 23 августа, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра вновь пришли на помощь животному.

Звонок поступил с тепличного комбината. Старший смены охраны рассказал, что в технологический колодец упала собака. Она оказалась в ловушке, а у работников предприятия не получилось достать ее.

«Спасатели с помощью специального приспособления извлекли животное из колодца и выпустили. Животное не пострадало», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Днем раньше, 22 августа, спасатели вытащили из западни котенка, который провалился за фальшстену и батарею. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи слесарного инструмента.

В Пензе нередки случаи, когда животные попадают в ямы. 14 августа в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в районе «Глобуса» собака упала в открытый колодец. Ее вытащили, по-видимому, прохожие. По словам автора, это далеко не первый инцидент.

28 июня спасатели пришли на помощь псу, свалившемуся в заброшенный погреб в гаражном кооперативе «Сатурн» на улице Пушанина. По словам обратившегося в ППСЦ горожанина, несчастное животное просидело в темнице несколько дней.