Общество

В Пензе спасли собаку, упавшую в технологический колодец

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Во вторник, 23 августа, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра вновь пришли на помощь животному.

Звонок поступил с тепличного комбината. Старший смены охраны рассказал, что в технологический колодец упала собака. Она оказалась в ловушке, а у работников предприятия не получилось достать ее.

«Спасатели с помощью специального приспособления извлекли животное из колодца и выпустили. Животное не пострадало», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Днем раньше, 22 августа, спасатели вытащили из западни котенка, который провалился за фальшстену и батарею. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи слесарного инструмента.

В Пензе нередки случаи, когда животные попадают в ямы. 14 августа в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в районе «Глобуса» собака упала в открытый колодец. Ее вытащили, по-видимому, прохожие. По словам автора, это далеко не первый инцидент.

28 июня спасатели пришли на помощь псу, свалившемуся в заброшенный погреб в гаражном кооперативе «Сатурн» на улице Пушанина. По словам обратившегося в ППСЦ горожанина, несчастное животное просидело в темнице несколько дней.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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