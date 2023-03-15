В Пензе открыли памятник бывшему руководителю области Л. Ермину

На улице Володарского открыли памятник руководителю области, при котором в соседних регионах говорили: хотим жить, как в Пензе.
Лев Ермин был первым секретарем обкома КПСС с 1961 по 1979 год. При нем Сурский край начал бурно развиваться, а его столица сильно похорошела из-за множества построенных объектов.
Валентина Сочнева и Любовь Власова, в прошлом депутаты Верховного Совета СССР, работали вместе с Ерминым.
«Мы тогда жили лучше, чем в других областях: и обеспечение было, и работа постоянная. И такое было отношение к народу, к сельским труженикам! Нас всегда видели, понимали», «Он был очень требовательным, очень серьезным, очень дисциплинированным и вел себя так, что каждый выполнял буквально беспрекословно любое его приказание и понимал его с полуслова», - рассказали жительницы Пензы.
Такого блестящего руководителя не могли не пригласить в столицу. Там Ермин тоже достиг многого: был первым заместителем председателя совета министров РСФСР, председателем Государственного агропромышленного комитета России. Но все равно часто возвращался в Пензу.
«Почти 20 лет, отданные Пензенской области, я думаю, не прошли мимо и даром и для Пензы, и для меня тем более», - отмечал Лев Ермин.
В Пензе в 2016 году появился сквер его имени. Спустя семь лет здесь установили бюст уроженца Ростовской области, о котором пензенцы говорят как о своем земляке. Автор - Александр Хачатурян. Он жил в Пензе, когда ею руководил Лев Ермин. Создать образ помогли собственные воспоминания, фотографии и гороскоп.
«Меня с ним судьба свела в том смысле, что он 17 марта родился, я - 20-го. Мы оба Рыбы, у нас есть общие черты», - пояснил скульптор.
Сквер имени Л. Б. Ермина обновили к 100-летию со дня рождения советского государственного, партийного и общественного деятеля.
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