В Кузнецке назвали улицы, находящиеся в зоне затопления

11.03.2023 | 11:29

В Кузнецке дорожные и коммунальные службы, а также управление по делам ГОЧС перешли на усиленный режим работы.

В администрации города сообщили: ежедневно от жителей поступает большое количество заявок на отведение воды. Это связано с весенним потеплением и таянием снега. А так как почва промерзла, она плохо впитывает воду.

В связи с этим обращения кузнечан будут отрабатываться ежедневно, без выходных.

Также в пятницу, 10 марта, на заседании городской эвакуационной комиссии обсуждались зоны потенциального подтопления - 115 домов, в которых проживает около 350 человек: улицы Молодой Гвардии, 1, 2, 3, 4, 5-я Заречные, Заводская, Набережная, Прибрежная и Садовая, 1-й и 2-й Кузнечные переулки.

В Кузнецке заранее определили пункты временного размещения, куда будут эвакуировать горожан в случае чрезвычайной ситуации. Их четыре: основные - гостиница «Кузнецк» и общежитие многопрофильного колледжа, дополнительные - ФОК «Звездный» и ТЦ «Родина».

«В случае подтопления кузнечанам необходимо обращаться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 7-18-67, 7-18-90», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.