В Пензенской области увеличивается заболеваемость гриппом

13.02.2023 | 16:23

В Пензенской области за минувшую неделю, с 6 по 12 февраля, заболеваемость ОРВИ выросла на 10,8%.

Всего зарегистрировано 4 965 случаев респираторных вирусных инфекций (4 201 - на предыдущей неделе). Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 62,1%. 18,8% заболевших - дети.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, относительно высокий уровень заболевания зафиксировали в Башмаковском, Мокшанском, Лунинском, Спасском, Нижнеломовском, Лопатинском, Шемышейском районах, Пензе, Наровчатском, Сердобском, Камешкирском районах.

В Пензе с ОРВИ к медикам обратился 2 391 пациент, что на 18,8% больше, чем на предыдущей неделе.

С 6 по 12 февраля в области подтвердилось 552 случая гриппа: 90 - А (H1N1), 462 - В. В числе заболевших 181 ребенок и 43 подростка.

На предыдущей неделе зарегистрировали 545 заразившихся гриппом.

Для профилактики заболевания жителям региона порекомендовали соблюдать масочный режим, чаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства.