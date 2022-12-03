Пензенцев предупредили о приходе грызунов в человеческие жилища

03.12.2022 | 13:34

В дома жителей Пензенской области в поисках пищи и укрытия от холода пробираются грызуны. В города приходят серые и черные крысы и домовые мыши, в сельской местности к ним присоединяются полевки.

Они портят вещи и продукты, а главное - являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний: геморрагической лихорадки, туляремии, лептоспироза и ряда других.

Заразиться от грызунов можно через загрязненные их выделениями и не обработанные термически воду и продукты, при контакте с хворостом, сеном и соломой, а также с мертвыми грызунами и больными зверьками с атипичным поведением, которые не боятся человека или нападают на него. Опасность представляет даже пыль с высохшими выделениями мышей и крыс.

Рекомендации о мерах предосторожности, связанных с зимней миграцией грызунов, дали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Для предупреждения проникновения грызунов в квартирах и частных домах следует своевременно ремонтировать двери и окна, места подведения коммуникаций в стенах, перекрытиях, ограждениях.

Продукты лучше хранить в герметичных емкостях и ни в коем случае не употреблять в пищу, если имеются повреждения.

В сельской местности, на садовых участках при подготовке строений к зимовке нельзя оставлять в доступности для зверьков картофель, корнеплоды, крупы.

При работе с большим количеством пыли (например, при сносе старого строения, погрузке сена, разборе досок) нужно использовать рукавицы или перчатки и защитную маску. И конечно, нельзя прикасаться к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток.

«При появлении грызунов в городских и сельских строениях обращайтесь в специализированные организации для проведения дератизации», - рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.