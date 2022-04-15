Пензенцев предупредили о риске заразиться мышиной лихорадкой

15.04.2022 | 18:51

Многочисленные норы на приусадебных участках обнаруживают пензенцы, готовящиеся к открытию дачного сезона. Неприятный сюрприз человеку преподнесли грызуны, но их подземные жилища и ходы - это полбеды.

Куда серьезнее мышиная лихорадка. Весной, как правило, растет количество заразившихся этим острым инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-пылевым путем.

«Через какое-то время у нашей категории больных повышается температура, с чем они поступают к нам. Мы это заболевание можем диагностировать в первые сутки», - сообщила заведующая отделением областного центра спецвидов медицинской помощи Елена Воробьева.

На лечении в инфекционном отделении областного центра спецвидов медицинской помощи находятся два пациента с геморрагической лихорадкой.

Количество заболевших может увеличиться через несколько недель - после того как садоводы массово отправятся на дачи, где всю зиму в отсутствие людей хозяйничали мыши.

«Все грызуны в той или иной мере могут быть заражены геморрагической лихорадкой, возбудителем ее, поэтому сказать, что та или иная мышь опасна или неопасна, нельзя. Нужно ко всем относиться как к источникам возможного заражения», - предупредил заведующий зоологическим музеем ПГУ Олег Полумордвинов.

«Наш регион эндемичный по мышиной лихорадке, в основном хантавирусы вызывают это заболевание», - пояснила Елена Воробьева.

Обезопасить себя можно, соблюдая ряд мер: при работе на участке защищать органы дыхания маской или надевать респиратор, использовать перчатки. Так же - и при уборке в помещениях.

«Сперва лучше с пола смести помет грызунов, а потом - влажную уборку, и желательно два раза. Вещи можно вытащить на улицу (какие-нибудь покрывала, паласы), чтобы их прожарило солнце. Ультрафиолет убивает возбудителей», - рассказал Олег Полумордвинов.

В 2021-м зафиксировали 40 пациентов с геморрагической лихорадкой. В их числе был и ребенок.