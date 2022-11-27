Все больше пензячек решаются на материнство после 40 лет

27.11.2022 | 11:17

В регионе растет число женщин, решивших стать матерями в возрасте 40 лет и старше. Статистику обнародовал Пензастат, приурочив ее ко Дню матери, который отмечается в воскресенье, 27 ноября.

Подсчитано, что в 2021 году мамами стали 9 233 жительницы области. Родилось 125 двоен и 4 тройни.

Специалисты отмечают спад рождаемости. Но, несмотря на это, растет число малышей, рожденных третьими и последующими в семьях. Так, в 2020-м доля таких детей составила 20,5% от всех новорожденных (1 974), а в 2021-м - уже 22,1% (2 074).

«Все больше женщин становятся мамами в возрасте 40 лет и старше. Число рождений в этом возрасте в 2021 году составило 307 человек, что на 31 человека больше, чем в 2020 году», - рассказали в Пензастате.

Средний возраст российской матери продолжает увеличиваться. В 2021 году он составил 28,64 года, в 2020-м был немного меньше - 28,47.