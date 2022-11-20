Мобилизованных могут освободить от уплаты штрафов ГИБДД

20.11.2022 | 16:01

Мобилизованных граждан могут амнистировать по статьям КоАП, которые связаны с нарушением правил дорожного движения.

Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. Об этом пишет ria.ru.

От уплаты штрафов могут освободить мобилизованных, нарушивших статью 12 КоАП РФ. В ней предусмотрена ответственность за езду без документов, ремней безопасности (или шлема), за превышение скорости, за проезд на красный свет, за стоянку в неположенном месте и за множество других вариантов пренебрежения правилами безопасности движения.

Амнистия не коснется только ответственности за пьяную езду и отказ проходить медицинское освидетельствование.

«Мобилизованные, находясь в армии, не могут ни обжаловать, ни возразить по штрафам за нарушения ПДД» - пояснил ria.ru один из авторов документа.

Ранее стало известно, что в отношении мобилизованных пензенцев приостановят исполнительное производство, их долги не будут списывать с расчетных счетов. Взыскание продолжится через месяц после возвращения из зоны СВО.