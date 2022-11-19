Общество

Крышу в доме на Воровского, 31, заменят полностью

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Подрядчик приступил к выполнению ремонтных работ на крыше дома № 31 на улице Воровского. Те листы железа, которые не снес ветер, сняли промышленные альпинисты.

«Демонтаж старой обрешетки, потом - новую решетку и новый металл», - пояснил промышленный альпинист Александр Сливнев.

Бок о бок на чердаке работают жильцы дома и специалисты подрядной организации. Хозяева пострадавших из-за протечек квартир устраняют последствия недавней непогоды, ведрами вычерпывая воду, скопившуюся на пленке. Ее собственники постелили сами, чтобы защитить помещения от потопа. Что касается кровли, то она давно нуждалась в ремонте и у жильцов были такие намерения.

«Мы поменяли бы полностью крышу, но нас включили в программу капремонта. Мы платили деньги, накопили 145 тысяч, но потом дом признали аварийным и мы платить перестали. Теперь все накрылось», - рассказала жительница дома Марина Толстошеева.

Появление рабочих вселило в жильцов надежду, что к зиме они не останутся без крыши над головой и без тепла. В доме, построенном еще в 1953 году, система отопления особенная - трубы проходят по чердаку. Если они перемерзнут, то система выйдет из строя.

«Ориентировочные сроки - 2 недели, площадь монтажа и демонтажа - 800 квадратных метров, стоимость - примерно 1 миллион 800 тысяч. Крыша будет заменена полностью», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Алексей Зуянов.

Средства на восстановление кровли выделены из резервного фонда.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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