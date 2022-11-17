Из-за аварии на Тернопольской в нескольких домах исчезла вода

17.11.2022 | 18:13

День начался с водных процедур: арбековские водители искупали машины в гигантской луже на Тернопольской. Видео омовений начали выкладывать в социальные сети.

Утечка произошла рядом со школой № 57. Затопило часть территории учебного заведения, газоны, тротуары.

«Невозможно перейти», - пожаловалась женщина.

«Я только сейчас увидела. Утром, наверное, не было», - предположила прохожая.

«Отвратительно!» - возмутилась горожанка.

В пяти многоэтажках на Ладожской и в двух ближайших детских садах отключили воду. Представители ресурсоснабжающей организации были вынуждены перекрыть ее, чтобы устранить причину утечки. Из воронки хлестал фонтан - что-то случилось с трубой диаметром 300 миллиметров.

Рабочие «Пензавтодора» пытались осушить проезжую часть на Тернопольской.

«Прорыв водопроводной трубы, воде некуда деваться. На данном участке листвой затянуло решетку, и воде некуда уходить. Мы прибыли на место, демонтировали решетку, и вода начала уходить в ливневку», - объяснил специалист МБУ «Пензавтодор» Рамис Бибяков.

Тротуар у школы № 57 не осушали. Пензенцы, обутые в зимние сапоги, покоряли глубокие лужи.