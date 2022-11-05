Общество

В родительскую субботу пензенцы навестили усопших близких

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Звание Героя России Роман Берсенев получил посмертно. Его могила находится на Аллее Славы Новозападного кладбища, куда его мать приходит два раза в неделю. Свой подвиг гвардии старший лейтенант совершил в 1998 году, выполняя воинский долг в Абхазии.

«Тогда миротворцев оттуда выгоняли, он разминировал там, сапером был», - пояснила Любовь Берсенева.

В последнюю в 2022 году родительскую субботу, Дмитриевскую, тысячи пензенцев навестили могилы своих близких. Таков обычай.

«Мы верим, что души их живы. Никто не избежит подобной участи, будем помнить мы - будут помнить и о нас», - рассудила жительница Пензы Светлана Кочеткова.

«Любая родительская суббота - это святой день. Посетить могилу - долг каждого человека», - добавил житель Пензы Михаил Логунов.

Традиция субботнего поминовения усопших перед днем памяти Дмитрия Солунского (согласно церковному календарю он выпадает на 8 ноября) была установлена князем Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле в 1380 году. В этот день пензенские верующие посещают Сергиевскую часовню.

«Когда мы приходим в храм, стоим за божественной службой, принимаем участие в причастии Христовых таин - это и есть лучшее поминовение», - подчеркнул настоятель храма-часовни Сергия Радонежского протоиерей Сергий Шумилов.

Следующая родительская суббота, Вселенская мясопустная, будет уже в следующем году - 18 февраля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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