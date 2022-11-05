Пензенские юнармейцы готовятся к параду Памяти в Самаре

05.11.2022 | 19:00

До отправки в Самару остались считаные часы, но собирать вещи и готовиться к отъезду ребята будут позже. Сейчас главная задача - отработать все движения до идеала, добиться полной синхронности. На пензенских юнармейцах лежит большая ответственность: они будут представлять регион на параде Памяти, который 7 ноября пройдет городе на Волге.

Сейчас молодые люди маршируют у киноконцертного зала «Пенза», 7 ноября им предстоит пройтись ровной шеренгой по главной площади Самары. Работать придется в непростых условиях.

В рядах юнармейцев состоят тысячи молодых людей, в Самару отправятся лучшие. Выводящий парадного расчета Дмитрий Пастухов - можно сказать, главный человек, ориентир всего отряда.

«Я занимаюсь уже пять лет, это второй расчет, который я буду выводить. Участником парада буду в четвертый раз (именно в Самаре). Ребята к поездке уже готовы, думаю, все пройдет хорошо», - рассказал юноша.

Представительницы прекрасной половины человечества наравне с парнями чеканят шаг и терпят все тяготы изнурительной подготовки.

«Меня привлекают стрельба, рукопашный бой и все в военной тематике. Собиралась в будущем поступать на военного, но потом передумала - МЧС. Синхронизация - это слышать друг друга и быть единым строем», - пояснила юнармеец Элина Кошкина.

Парад «Запасная столица» проводят 7 ноября уже не первый год. Это дань памяти солдатам, которые ровными рядами прошли по главной площади в 1941-м, а потом сразу же отправились на фронт.

«Войск гарнизона практически не будет. Будут суворовцы, кадеты, юнармейцы - это преемственность поколений», - сообщил начальник регионального штаба движения «Юнармия» Вячеслав Старшев.