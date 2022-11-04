В Пензе православные отметили день Казанской иконы Божией Матери

Крестный ход вокруг Спасо-Преображенской церкви стал кульминацией праздничного богослужения по случаю престольного праздника нижней части храма, освященной в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно здесь хранится один из самых старинных образов с изображением святого лика.
«Я прошу: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» - рассказала прихожанка храма.
Казанская, как в народе называют праздник в честь иконы, - для всех жителей столицы Сурского края торжество особое.
«Образ, который сохранился в Пензе, был передан царем Алексеем Михайловичем при основании города. Этот образ сохранился для верующих», - сообщил митрополит Пензенский и Кузнецкий Серафим.
Сейчас икона, почитаемая как чудотворная, хранится в воссозданном Спасском кафедральном соборе - там, где находилась до его разрушения в 1934 году.
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