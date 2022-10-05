Общество

В Наровчате мужчину не пустили на СВО из-за судимости

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Житель села Наровчат захотел досрочно снять судимость, чтобы уйти добровольцем на фронт. Ходатайство мужчины рассмотрели 30 сентября.

Служителям Фемиды сельчанин рассказал, что отбыл наказание в 2019 году, теперь воспитывает сына, положительно характеризуется по месту жительства, выполняет предписания административного надзора и не нарушает закон.

Он добавил, что хотел бы стать добровольным участником СВО на Украине, но мешает непогашенная судимость.

«Из приговора Наровчатского районного суда от 16 июня 2009 года следовало, что гражданин был осужден по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) к 10 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Этим же приговором удовлетворен иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 150 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Установлено, что после освобождения сельчанин вел себя примерно. Однако по закону для погашения судимости требуется также возместить вред, причиненный преступлением. И здесь у мужчины возникли проблемы.

Он не смог предъявить суду документы, доказывающие, что выплатил потерпевшей 150 000 рублей. Более того, из справки, полученной от служебных приставов, следовало: сельчанин задолжал женщине 109 298 рублей 40 копеек, взыскание суммы находится на исполнительном производстве.

Суд принял во внимание этот факт и не увидел оснований для досрочного снятия судимости. Сельчанину придется подождать с отправкой на специальную военную операцию.

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