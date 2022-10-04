В Пензенской области за сутки зафиксировали 443 случая COVID

04.10.2022 | 13:48

В Пензенской области второй день подряд фиксируют менее 500 случаев коронавирусной инфекции, выявленных за сутки.

Во вторник, 4 октября, выявили 443 заразившихся, 3-го числа - 410.

Географию новых случаев COVID-19 обнародовал региональный оперативный штаб. В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (129), Кузнецкий (60), Колышлейский (49), Сердобский (46), Каменский (41), Пензенский (38), Никольский (15), Малосердобинский районы, ЗАТО Заречный (по 10).

9 новых пациентов прибавилось в Сосновоборском районе, 7 - в Шемышейском, по 5 - в Бековском и Иссинском, 4 - в Спасском, по 3 - в Вадинском, Неверкинском, по 2 - в Бессоновском, Наровчатском, Пачелмском, по 1 - в Лопатинском, Лунинском, Мокшанском.

Госпитализировали 38 заболевших жителей области.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 212 498 случаев инфекции, в 202 537 из них все закончилось выздоровлением, скончалось 6 077 человек.

За минувшие сутки медики сообщили о 756 выздоровевших пациентах и двух новых смертях.