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Общество

В Пензенской области создали центры помощи семьям мобилизованных

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В Пензенской области сформировали штаб по координации деятельности общественных организаций и центров социально-бытовой помощи родственникам военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.

Об этом шла речь на брифинге в региональном правительстве в понедельник, 3 октября.

Центры открыты в городах и районах на базе муниципальных учреждений по социальному обслуживанию населения.

«Семьям ребят, которых мы мобилизовали, нужна помощь. Эта работа уже запущена. Мы провели все необходимые организационные действия. Мы не будем дожидаться, пока в центры обратятся члены семьи. Мы строим работу проактивно. На основании списков призванных сформирован реестр семей. Пойдем в семьи и будем разбираться, какие проблемы есть - начиная от проблем ЖКХ, до трудоустройства и материальных проблем. Мы будем активно помогать в их решении», - рассказал заместитель председателя правительства Вячеслав Космачев.

Он уточнил спектр возможных обращений: «Некому ребенка в садик отвести, необходимо устроить его в садик, определить в конкретную группу в школе, нужна экстренная материальная помощь, необходимо решить вопросы по линии ЖКХ».

На первом этапе в организации работы задействованы около 150 человек, но, по словам Космачева, в процесс втягивается большое количество волонтеров.

Министр труда, демографии и соцзащиты Алексей Качан отметил, что в центре соцзащиты населения города Пензы будет открыто одно специальное окно, где станут принимать граждан. Если потребуется, откроют еще одно окно. После изучения запросов, возможно, разработают новый вид поддержки.

Прием заявок на оказание помощи ведется по номерам горячих линий: 8 (800) 234-49-73, 8 (800) 444-31-22.

В штаб при правительстве вошли два зампреда - Вячеслав Космачев и Олег Ягов, также в него включены Алексей Качан, министр финансов Любовь Финогеева, министр образования Алексей Комаров и другие. В районах центры возглавили заместители глав по социальным вопросам.

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