Определенности по справкам для выезда военнообязанных за рубеж нет

29.09.2022 | 13:13

Получать в военкомате разрешение на выезд за пределы места жительства, в том числе за пределы государства, не надо. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Довожу до вашего сведения. Поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», - написал Володин.

Как уточнил спикер, таким образом Минобороны отреагировало на его утренний пост, где он напомнил подписчикам, что все военнообязанные должны руководствоваться нормой статьи 21 закона 31-ФЗ, которая запрещает гражданам выезд с места жительства с момента объявления мобилизации без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти.

Как оказалось, утром Вячеслав Володин дезинформировал пользователей, о чем днем сразу же сообщил.

Однако в военкоматы на местах такие разъяснения не поступали. 29-го числа при обращении на горячую линию военного комиссариата Пензенской области корреспонденту сетевого издания «ПензаИнформ» сообщили, что при желании выехать за пределы России гражданам с военным билетом все-таки нужно взять справку в военкомате.

То же самое военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков говорил на брифинге 27 сентября.