Стало известно, могут ли пензенские мужчины покинуть область

Границы Пензенской области не закрыты для мужчин, которые могут попасть под мобилизацию, объявленную в России 21 сентября.
Как сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков, для мужчин ограничен выезд за границу РФ.
«В этом случае нужно прийти в военкомат по месту жительства и получить справку», - пояснил Сурков.
На данный момент в регионе необходимое число резервистов практически набрано, однако повестки продолжат разносить, так как нужно набрать определенный резерв.
Мобилизованных пензенцев уже разместили в созданных пунктах. Их обеспечили трехразовым питанием, ковриками, спальными местами. Также им не запрещено видеться с родственниками и разговаривать с ними по телефону. Допускается и получение передач.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀