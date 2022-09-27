Стало известно, могут ли пензенские мужчины покинуть область

27.09.2022 | 16:51

Границы Пензенской области не закрыты для мужчин, которые могут попасть под мобилизацию, объявленную в России 21 сентября.

Как сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков, для мужчин ограничен выезд за границу РФ.

«В этом случае нужно прийти в военкомат по месту жительства и получить справку», - пояснил Сурков.

На данный момент в регионе необходимое число резервистов практически набрано, однако повестки продолжат разносить, так как нужно набрать определенный резерв.

Мобилизованных пензенцев уже разместили в созданных пунктах. Их обеспечили трехразовым питанием, ковриками, спальными местами. Также им не запрещено видеться с родственниками и разговаривать с ними по телефону. Допускается и получение передач.