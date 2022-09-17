В пензенском лицее объяснили правила комплектации школьной формы

17.09.2022 | 11:26

Пензенский лицей № 14 не состоит ни в каких отношениях с компанией, производящей и реализующей школьную форму. Об этом говорится в ответе директора образовательной организации Елены Шароновой на вопрос об обеспечении школьников одеждой.

Тему подняла в августе мать одного из лицеистов. По ее словам, для школьников вводится новая форма от единственного поставщика.

«На предложение от родителей в адрес директора о приобретении форменной одежды у других производителей и продавцов последовал ответ, что ткани закупались эксклюзивно для нашего учебного заведения и приобретение у сторонних продавцов невозможно, несмотря на то что в Пензе работает еще несколько предприятий по пошиву школьной формы», - обрисовала она ситуацию.

В ответе, полученном матерью школьника и предоставленном редакции портала PenzaInform.ru, поясняется, что в образовательном учреждении принято положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. В нем указано, что лицеист должен быть одет в деловую одежду классического покроя нейтральных тонов. Для мальчиков это черные брюки и черная или белая сорочка, для девочек - черная юбка или сарафан с белой или черной блузкой.

В дополнение представители компании по производству и реализации формы разработали для лицеистов модель жилета в серую клетку. Родителям предложили собрать черно-белые комплекты самостоятельно, а жилеты купить у разработчика либо заказать в любом ателье. Родители предпочли фирменные элементы одежды.

«Кроме того, не запрещается сшить форму своими руками. Главное - чтобы она соответствовала тем стандартам, которые установил лицей», - завершается ответ.