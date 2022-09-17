Сетевое издание|18+|Суббота|17 сен 2022|13:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

В пензенском лицее объяснили правила комплектации школьной формы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Пензенский лицей № 14 не состоит ни в каких отношениях с компанией, производящей и реализующей школьную форму. Об этом говорится в ответе директора образовательной организации Елены Шароновой на вопрос об обеспечении школьников одеждой.

Тему подняла в августе мать одного из лицеистов. По ее словам, для школьников вводится новая форма от единственного поставщика.

«На предложение от родителей в адрес директора о приобретении форменной одежды у других производителей и продавцов последовал ответ, что ткани закупались эксклюзивно для нашего учебного заведения и приобретение у сторонних продавцов невозможно, несмотря на то что в Пензе работает еще несколько предприятий по пошиву школьной формы», - обрисовала она ситуацию.

В ответе, полученном матерью школьника и предоставленном редакции портала PenzaInform.ru, поясняется, что в образовательном учреждении принято положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. В нем указано, что лицеист должен быть одет в деловую одежду классического покроя нейтральных тонов. Для мальчиков это черные брюки и черная или белая сорочка, для девочек - черная юбка или сарафан с белой или черной блузкой.

В дополнение представители компании по производству и реализации формы разработали для лицеистов модель жилета в серую клетку. Родителям предложили собрать черно-белые комплекты самостоятельно, а жилеты купить у разработчика либо заказать в любом ателье. Родители предпочли фирменные элементы одежды.

«Кроме того, не запрещается сшить форму своими руками. Главное - чтобы она соответствовала тем стандартам, которые установил лицей», - завершается ответ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Ой врушки

Гость||

Для пед состава ввести школьную форму!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

образовательном учреждении принято положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся.
Любое положение можно пересмотреть. А что они в процессе принятия этого положения принимали и так понятно.

Гость||

Как не подворовать из кармана родителей?

Гость||

Лицей-то понятно не состоит в отношениях, а вот отдельные личности, руководители, скорее всего.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте