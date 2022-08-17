Ученики пензенского лицея рискуют остаться без формы

17.08.2022 | 08:57

Родители детей, учащихся в одном из пензенских лицеев, обеспокоены отсутствием школьной формы. До начала учебного года осталось две недели, а семьи пока не получили новую одежду.

Один из родителей написал обращение министру образования Алексею Комарову и руководителю регионального УФАС Елене Демидовой, а копию письма прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«В МБОУ «Лицей № 14» сложилась крайне неоднозначная ситуация. По окончании 2021/2022 учебного года директор лицея сообщила, что с нового, 2022/2023 учебного года в образовательном учреждении будет введена новая форма. Представлен единственный поставщик. Директор пояснила, что она совместно с представителем магазина (производства) разработали форменную одежду для учащихся и приобрести ее можно только у данного предприятия», - говорится в обращении.

С детей сняли мерки. Родителям сказали, что о сроках изготовления и возможности приобретения формы будет сообщено дополнительно. Озвученные даты менялись несколько раз, последняя обозначенная - 15 августа.

«Сегодня 16.08.2022, и о сроках готовности форменной одежды нет никакой информации. Представители магазина разводят руками. До начала учебного года остается две недели. Родители начали максимально активную подготовку к школе. В магазинах ажиотаж, а форма для учащихся еще не готова», - волнуется автор письма.

По его мнению, сшить за оставшееся до 1 сентября время одежду для 600 детей практически нереально.

«На предложение от родителей в адрес директора о приобретении форменной одежды у других производителей и продавцов последовал ответ, что ткани закупались эксклюзивно для нашего учебного заведения и приобретение у сторонних продавцов невозможно, несмотря на то что в Пензе работает еще несколько предприятий по пошиву школьной формы», - добавил автор обращения.

Он попросил разъяснить, почему директор лицея выбрал единственного поставщика, который не выполняет взятые на себя обязательства.