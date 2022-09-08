Общество

В Пензе подвели предварительные итоги дорожно-строительных работ

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1 октября - крайний срок завершения дорожно-строительных работ в регионе. Общий фронт охватывает около 600 километров в Пензе и области. Такой план ставило руководство отрасли на 2022 год, и теперь, по истечении восьми месяцев, подводятся предварительные итоги.

«В настоящее время где-то на 445 километрах работы практически закончены. Остальные находятся в разной стадии готовности», - пояснил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в области должны привести в порядок 133 километра проезжей части. На это выделяется 2,5 миллиарда рублей, из них 20% - из федерального бюджета.

«Сегодня 121 километр завершен. На 12 ведутся работы, в основном это ремонт дорог в частном секторе в Пензе», - отметил Александр Гришаев.

Кроме того, в 2022-м утвержден один из главных документов в стране по развитию дорожной деятельности - пятилетний план на 2023-2027 год. За данный период только на сельские дороги - около 800 километров - в регионе потратят порядка 8 млрд рублей. Приоритет будет отдаваться населенным пунктам, где проживает 300 и более человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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