В Пензенской области сокращается ожидаемая продолжительность жизни

04.09.2022 | 11:17

Ожидаемая продолжительность жизни в Пензенской области не увеличивается, а сокращается. К таким выводам пришли специалисты Пензастата.

Они опубликовали данные за 2003-2021 годы.

Выяснилось, что наибольшая ожидаемая продолжительность жизни у пензенских мужчин была в 2017-м и 2018-м: 67,79 и 67,84 года соответственно. В 2020-м она составила 66,10 года, в 2021-м - 65,17 года.

У женщин наибольший показатель был с 2016-го по 2019-й: 78,04, 78,60, 78,28 и 78,87 года соответственно. В 2020-м ожидаемая продолжительность жизни пензячек составила 76,49 года, в 2021-м - 74,75 года.

Ранее сообщалось, что негативное влияние на демографическую ситуацию в регионе оказала эпидемия коронавируса. В 2021 году в области умерло 25,5 тысячи человек (22,6 тысячи - в 2020-м), смертность выросла с 17,5 до 19,9 на 1 000 населения.

Самый низкий показатель смертности населения зафиксировали в городе Заречном, Бессоновском районе и Пензе.