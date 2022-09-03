Общество

75% новых случаев COVID-19 приходится на Пензу

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В субботу, 3 сентября, региональный оперштаб сообщил о 388 подтвержденных случаях COVID-19 за последние сутки. 34 человека отправились на лечение в стационар.

291 заболевший (75%) - житель Пензы, 25 - Кузнецкого района, 15 - Никольского, 14 - Пензенского района.

8 человек инфицированы в Заречном, по 7 - в Колышлейском и Мокшанском районах, по 4 - в Иссинском и Малосердобинском, по 3 - в Бессоновском и Нижнеломовском, 2 - в Каменском, по 1 - в Городищенском, Лопатинском, Лунинском, Неверкинском и Сосновоборском районах.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности зафиксировано 195 604 случаев коронавирусной инфекции.

За этот период выздоровело 185 426 заболевших, из них 367 выписались за последний день. Скончалось в общей сложности 6 039 пациентов с COVID-19. Последний летальный случай зафиксирован 2 сентября.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

34 человека отправились на лечение в стационар
Они думали ковид как простудка.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Последний летальный случай зафиксирован 2 сентября.
Не последний. Всё ещё впереди.


Имя: Гость
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