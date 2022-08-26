Обнародована программа фестиваля сказок в Городе Спутнике

26.08.2022 | 15:18

На три дня набережная Спутника превратилась в город волшебства. Здесь проходит I Международный фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый».

Это уникальный семейный фестиваль, который объединил традиции ремесленничества и сказочный фольклор народов РФ. Здесь собрались мастера и сказочники из Ингушетии, Якутии, Нижнего Новгорода, Казани, Астрахани и десятков других городов и регионов России.

Программа праздника настолько обширная, что даже простое перечисление мастер-классов займет немало времени.

Итак, 26 августа гостей мероприятия ждут:

- 14:30–18:00 - концерт;

- 18:00 - торжественное открытие фестиваля (шоу огня и другие интересные активности);

- 18:20-20:50 - концерт;

- 20:50 - фаер-шоу;

- 21:00 - шоу поющих фонтанов.

Программа фестиваля на 27-е число:

- 13:00-15:00 - концерт;

- 14:20 – мастер-класс фитнес-направления Kangoo Jumps;

- 15:00 - закрытие сезона фестивалей красок, пенная дискотека;

- 16:00 - хип-хоп-фестиваль «Адреналин»;

- 18:00 - выступление вокальной студии «Город солнца»;

- 18:30 - показ модельного агентства Happy kids;

- 18:45 – концерт;

- 20:15 - фаер-шоу;

- 20:30 - всероссийская акция «Ночь кино» (фильмы «Последний богатырь: Посланник тьмы», 6+; «Пара из будущего», 12+; «Чемпион мира», 6+).

28 августа на главной сцене:

- 14:00-16:00 - концерт;

- 16:00 - шествие сказочных героев;

- 16:20-17:00 - концерт;

- 17:00 - торжественное закрытие фестиваля;

- 18:00 - спектакль-концерт «ПроЧувство»;

- 19:00-21:30 - концерт;

- 21:30 - салют.

О работе остальных площадок можно узнать в официальной группе Города Спутника в соцсетях по ссылке.