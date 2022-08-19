Пензенские пожарные отправились на помощь нижегородским коллегам

19.08.2022 | 09:49

В четверг, 18 августа, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пензенской области отправилась в Нижегородскую область.

35 спасателей и 6 единиц техники усилят команду МЧС, которая борется с природными пожарами.

«Работа осложняется высокой ветровой нагрузкой, труднодоступностью (около тысячи гектаров занимают болота)», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По состоянию на 18 августа огонь охватил площадь в 3 300 га, активное горение зарегистрировано на 800 га.

В августе 2021-го года пензенские пожарные уже оказали поддержку своим коллегам в городе Сарове. Возгорание случилось на территории Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича, расположенного рядом с населенными пунктами.

Тогда в составе группировки были 50 человек и 10 спецмашин.