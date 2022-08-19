Две трети новых случаев COVID-19 выявлено в Пензе

19.08.2022 | 13:16

В пятницу, 19 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 209 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 32 человека отправлено на стационарное лечение.

136 случаев (65%) коронавирусной инфекции выявлено в Пензе. В остальных муниципалитетах показатель в разы меньше.

В Кузнецком районе подтверждено 10 случаев заболевания, в городе Заречном и Бессоновском районе - по 9.

7 человек заболели в Пензенском районе, 6 - в Земетчинском, 5 - в Никольском, 4 - в Нижнеломовском, по 3 - в Иссинском и Шемышейском, по 2 - в Каменском, Колышлейском, Лунинском, Малосердобинском и Сердобском.

По 1 случаю выявлено в Башмаковском, Белинском, Городищенском, Мокшанском, Неверкинском, Пачелмском и Сосновоборском районах.

Общее количество случаев заболевания с начала эпидемии в регионе достигло 191 075. За это время выздоровело 182 946 пациентов, в том числе 36 выписались 18 августа. Скончалось 6 019 заболевших, 1 из которых - за минувший день.