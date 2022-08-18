Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию памятных монет

18.08.2022 | 12:14

Банк «Кузнецкий» расширил коллекцию памятных монет набором «Красная книга».

В него входят монеты «Одуванчик белоязычковый» (на реверсе изображен цветок: листья, бутон, стебли и корни), «Фиалка надрезанная» (цветки выполнены в рельефе с нанесением листьев и черешков), «Сетконоска сдвоенная» (на зеркальном поле диска - рельефное изображение растения).

Каждая монета номиналом 2 рубля из нового набора уникальна и выполнена в цвете из серебра 925-й пробы. Тираж - 5 000 штук.

В серию «Города» добавлена новая монета «300-летие основания г. Нижнего Тагила». На реверсе - здание Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и выполненные в технике лазерного матирования изображения музея-завода истории развития техники черной металлургии и сторожевой башни на Лисьей горе. Внизу, поверх матированной площадки, - рельефные надписи: по окружности - «НИЖНИЙ ТАГИЛ», над ней в две строки - «300 лет».

Монета номиналом 3 рубля - из серебра 925-й пробы, тираж - 3 000 штук, отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.