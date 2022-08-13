В детском лагере «Березка» стражи правопорядка провели зарядку

13.08.2022 | 19:10

«Зарядка со стражами порядка» - это не только спортивное мероприятие. Хотя в детском оздоровительном лагере «Березка» все начинается именно с физических упражнений.

Дальше - больше: показательные выступления специального подразделения. Это уже за бойцами повторять не рекомендуется.

А вот в «Веселых стартах» участвовать разрешается всем желающим.

«Они провели зарядку с детьми, а также «Веселые старты», эстафету, где победители и участники получили кубки. Подобные мероприятия детям просто необходимы, это профилактика и пропаганда в первую очередь здорового образа жизни», - рассказала заместитель директора ДОЛ «Березка» Анастасия Ерганова.

Вторая часть мероприятии под названием «Зарядка со стражами порядка» включает в себя профилактические беседы и демонстрацию работы некоторых подразделений.

«Впечатлило больше обмундирование, многое я видел в первый раз в своей жизни», «Хотелось бы в будущем стать кинологом, почему бы и нет. Это интересная работа. Понравилось, как они дрессируют собак. У меня есть маленький щенок, и хочется попробовать дрессировку», - поделились впечатлениями участники мероприятия Леонид Куприн и Евгения Аракчеева.

По окончании лета и каникул похожие мероприятия будут проводиться в учебных заведениях и на базе подразделений УМВД.