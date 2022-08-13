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Общество

В детском лагере «Березка» стражи правопорядка провели зарядку

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«Зарядка со стражами порядка» - это не только спортивное мероприятие. Хотя в детском оздоровительном лагере «Березка» все начинается именно с физических упражнений.

Дальше - больше: показательные выступления специального подразделения. Это уже за бойцами повторять не рекомендуется.

А вот в «Веселых стартах» участвовать разрешается всем желающим.

«Они провели зарядку с детьми, а также «Веселые старты», эстафету, где победители и участники получили кубки. Подобные мероприятия детям просто необходимы, это профилактика и пропаганда в первую очередь здорового образа жизни», - рассказала заместитель директора ДОЛ «Березка» Анастасия Ерганова.

Вторая часть мероприятии под названием «Зарядка со стражами порядка» включает в себя профилактические беседы и демонстрацию работы некоторых подразделений.

«Впечатлило больше обмундирование, многое я видел в первый раз в своей жизни», «Хотелось бы в будущем стать кинологом, почему бы и нет. Это интересная работа. Понравилось, как они дрессируют собак. У меня есть маленький щенок, и хочется попробовать дрессировку», - поделились впечатлениями участники мероприятия Леонид Куприн и Евгения Аракчеева.

По окончании лета и каникул похожие мероприятия будут проводиться в учебных заведениях и на базе подразделений УМВД.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

А китайские дети утром делают зарядку, а вечером несут её в Евросеть.

Гость||

Вербовка мусорская

Гость||

А кроме силовиков не кому провести зарядку?

Гость||

Тоесть работать по специальности не будут?

Гость||

Ерундистика

Гость||

Гость писал(a):

кроме силовиков не кому провести зарядку?
а это теперь у нас новая элита общества. Раньше были ученые, инженеры, профессора. Теперь - силовики.

Гость||

Полицаи научили детей "винтить" мирных граждан, нападать на женщин, избивать их, ломать рёбра пенсионеркам?

Имя: Гость
Комментарий:

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