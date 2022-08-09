Общество

Жара грозит пензенцам гипертоническим кризом и обмороком

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В последние дни, когда в Пензенской области стоит жара, к медикам обращаются молодые жители региона, у которых впервые повысилось артериальное давление. Также многие пациенты жалуются на загрудинные боли и учащенное сердцебиение.

«Длительное нахождение на солнце, особенно лиц с хроническими заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной и центральной нервной систем, с избыточной массой тела, приводит к усугублению их состояний», - предупреждает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пензенской области по терапии и общей врачебной практике Елена Матвеева.

У человека могут участиться сердцебиение, появиться признаки стенокардии, случиться гипертонический криз, обморок. Возможно ощущение нехватки воздуха, спутанность сознания вплоть до его потери.

Специалист рекомендует в часы пиковой солнечной активности, с 10:00 до 16:00, находиться в прохладных помещениях, не допуская резких перепадов температур. На даче или на участке также следует работать утром и вечером. Это касается как граждан с хроническими заболеваниями, так и тех, кто ничем не страдает.

«В жаркий период обязательно использовать солнцезащитные кремы, носить свободную, дышащую одежду, головные уборы, солнцезащитные очки, а также соблюдать питьевой режим, отказаться от солевых продуктов и алкоголя», - рекомендует Елена Матвеева.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области посоветовали в жару свести к минимуму потребление мяса, а лучше заменить его рыбой или морепродуктами, перенести приемы пищи на утро и вечер, пить больше чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков, компотов и отказаться от газировки и энергетиков.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А кондиционер купить,не?

Гость||

А поносом не грозит? Жути маловато.

Гость||

Летом и жарко? Да вы чтооооо?

Гость||

Скорее бы закончилась эта жара гребаная

Гость||

Ништяк

Имя: Гость
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