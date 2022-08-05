В Пензенской области растет число новых случаев COVID-19

05.08.2022 | 13:42

В Пензенской области выросло число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание подтвердилось у 66 человек.

37 инфицированных - жители Пензы, 7 - Нижнеломовского района, 5 - города Заречного, 4 - Кузнецкого района, по 3 - Пензенского и Тамалинского, 2 - Городищенского.

Единичные случаи выявлены в Бековском, Белинском, Колышлейском, Лунинском и Наровчатском районах.

Накануне сообщалось о 59 заразившихся, 3 августа - о 54, 2-го - о 56, 1-го - о 54.

4 августа госпитализация потребовалась 16 жителям региона. 12 пациентов, напротив, выписали из медицинских учреждений. 1 человек скончался от коронавируса.

С начала пандемии общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 189 427, выздоровлений - 182 625, смертей - 5 999.