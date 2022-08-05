Общество

В Пензенской области растет число новых случаев COVID-19

Печать
Telegram

В Пензенской области выросло число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание подтвердилось у 66 человек.

37 инфицированных - жители Пензы, 7 - Нижнеломовского района, 5 - города Заречного, 4 - Кузнецкого района, по 3 - Пензенского и Тамалинского, 2 - Городищенского.

Единичные случаи выявлены в Бековском, Белинском, Колышлейском, Лунинском и Наровчатском районах.

Накануне сообщалось о 59 заразившихся, 3 августа - о 54, 2-го - о 56, 1-го - о 54.

4 августа госпитализация потребовалась 16 жителям региона. 12 пациентов, напротив, выписали из медицинских учреждений. 1 человек скончался от коронавируса.

С начала пандемии общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 189 427, выздоровлений - 182 625, смертей - 5 999.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

боты как по часам кто проплатил то ?

Гость||

нужно приравнять ковид к лгбт

и сожать за его пропаганду

не бесите народ ваша помойка и так скатилась

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте