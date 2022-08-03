Жителей Пензенской области призвали снова привиться от COVID-19

03.08.2022 | 09:28

В Пензенской области растет доля вакцинированных среди взрослого населения. Этот показатель (без учета ревакцинаций) достиг 79,5%, превысив общероссийский, который составляет 61,74%.

По данным, предоставленным региональным минздравом 2 августа, первую аппликацию получили 1 млн 221 тыс. 18 человек, в том числе повторно 374 тыс. 840. Завершили иммунизацию 1 млн 134 тыс. 614 жителей области (повторно 263 тыс. 591).

Отдельная статистика ведется по гражданам в возрасте 60+, входящим в группу риска. Первым компонентом вакцины среди них привились 516 тыс. 838 человек (это 42,3% от общего числа), весь курс прошли 478 тыс. 196.

Что касается подростков (от 12 до 17 лет), первую аппликацию получили 2 987 из них, полностью процесс завершили 2 987.

По состоянию на 1 августа, темп вакцинации - 53 на 100 тыс. населения в день (в целом по России - 9). Процент коллективного иммунитета на ту же дату по Дашборду - 23% (в РФ на 28 июля - 9,3%).

«Мы настоятельно призываем жителей Пензенской области продолжать вакцинацию и ревакцинацию. Пройти ее важно до наступления сезонной заболеваемости, чтобы организм успел выработать антитела, сформировать иммунитет и был готов к встрече с вирусом.

Делая выбор в пользу прививки, вы не только спасаете себя от тяжелого течения заболевания и нежелательных последствий, но и проявляете заботу о своих близких. Помните, что постковидные осложнения зачастую переносятся тяжелее, чем сама болезнь!» - отметила заместитель министра - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева.

В регионе организовано 75 пунктов вакцинирования против коронавирусной инфекции для взрослых: 20 прививочных кабинетов в Пензе; 2 - в Заречном; 12 - в четырех межрайонных больницах (Кузнецк - 4, Сердобск - 3, Нижний Ломов - 3, Каменка - 2); 36 - в 26 районных больницах.

Кроме того, сделать прививку можно в Пензенском государственном университете, АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», клинической больнице «РЖД - Медицина» г. Пенза», медицинском центре «Здоровье».

Для подростков действуют 37 пунктов вакцинирования в детских поликлиниках.

«Организована работа более 72 прививочных бригад. Проводится выездная работа в организованные коллективы на предприятия и организации», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Накануне стало известно, что в регион поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в количестве 50 тысяч комплектов.

«Предстоящий осенне-зимний период традиционно связан с подъемом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией. Пройти вакцинацию и ревакцинацию сейчас - значит быть уверенным в своем иммунитете при любой эпидемиологической обстановке», - подчеркнула начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.