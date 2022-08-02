Общество

Пензенцев приглашают бесплатно обследовать полость рта

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В Пензе и Каменке анонсировали дни открытых дверей в стоматологических поликлиниках. Жители области могут пройти профилактическое обследование органов полости рта в рамках акции «Защити себя от рака».

Пациентов обследуют методом аутофлюоресцентной стоматоскопии. Он помогает выявить предопухолевые и ранние стадии злокачественных новообразований слизистой оболочки.

С 1 по 5 августа жителей области ждут в поликлиниках на улице Белинского, 5, в Каменке, и на улице Лазо, 4, и проспекте Строителей, 60а, в Пензе.

С 8 по 12 августа прием пройдет в медицинских учреждениях в Пензе: на улице Володарского, 69, Леонова, 19, Фабричной, 14а, Кижеватова, 6, Вадинской, 6.

«Время проведения акции - с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Гусары! Молчать!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт»,
Сейчас вроде приняли закон,что наличие паспорта гражданина РФ подразумевает ОМС?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Обсуждение есть, а самой темы нет. И так очень часто.

Гость||

На Лазо только сходи на прием профилактический, они припишут еще, что с десяток пломб поставили, там такие затейники, с ивана пример берут, до500 лямов наприписывать хотят

Гость||

Гость писал(a):

Гусары! Молчать!!!
Ну хоть чуть-чуть можно высказаться?))))

Гость||

Реклама стоматологических клиник. Вход бесплатный...

Гость||

они там денежки омс по полнее хотят освоить, мало ходят наверное, к этим коновалам бесплатным!

Гость||

как ещё ковидом заразить только обследовать

Гость||

полость ануса не хотите проверить?

Имя: Гость
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