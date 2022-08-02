Пензенцев приглашают бесплатно обследовать полость рта

02.08.2022 | 09:20

В Пензе и Каменке анонсировали дни открытых дверей в стоматологических поликлиниках. Жители области могут пройти профилактическое обследование органов полости рта в рамках акции «Защити себя от рака».

Пациентов обследуют методом аутофлюоресцентной стоматоскопии. Он помогает выявить предопухолевые и ранние стадии злокачественных новообразований слизистой оболочки.

С 1 по 5 августа жителей области ждут в поликлиниках на улице Белинского, 5, в Каменке, и на улице Лазо, 4, и проспекте Строителей, 60а, в Пензе.

С 8 по 12 августа прием пройдет в медицинских учреждениях в Пензе: на улице Володарского, 69, Леонова, 19, Фабричной, 14а, Кижеватова, 6, Вадинской, 6.

«Время проведения акции - с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.